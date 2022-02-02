Сладкая парочка: Понурый Якубович вывел в свет сморщенную жену

Звезда шоу "Поле чудес" Леонид Якубович предстал на людях с любимой супругой.

Харизматичный телеведущий появился на светском вечере в приятной компании. Усатый балагур посетил юбилейный концерт Льва Лещенко в сопровождении избранницы. Леонид Якубович не афиширует личную жизнь, поэтому увидеть его на публике с женой было весьма неожиданно.

Известно, что ведущий капитал-шоу "Поле чудес" счастлив в паре с Мариной Викторовной Видо уже более 20 лет. Они познакомились в конце 90-х, когда шоумен уже был женат, но ради любви он разорвал брак и вступил в новый.

На музыкальном мероприятии Леонид Якубович и его спутница попались в объективы папарацци. И совсем неслучайно: оба были одеты с иголочки и произвели фурор. Седовласый ведущий облачился в нарядный костюм с галстуком, а красавица-блондинка надела водолазку с леопардовым принтом — как дикая кошка.

Сладкую парочку сняли в зрительном зале. Судя по всему, они были чем-то недольны. В кадре шоумен выглядит понурым из-за сдвинутых бровей и опущенных глаз. А Марина Викторовна перед камерой сморщила лицо и смотрела вперед с недоверием.

Ранее "Дни.ру" писали про дочь Леонида Якубовича. Юная Варвара прошла неприятное испытание во время путешествия. Беспорядки в Казахстане заставили ее помучиться, но все закончилось для девушки благополучно.