Больше не с нами: Шнурова постигла печальная участь после унижения Собчак

Сергей Шнуров поплатился профилем в социальной сети.

Сергей Шнуров лишился страницы в "Инстаграм" после ссоры с Ксенией Собчак. Так, теперь профиль лидера группы "Ленинград" при поиске в интернете больше недоступен. Так что теперь исполнителя нет с нами в информационном пространстве. При этом ассистент певца заявил, что он не знает, кто это сделал. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU.

Напомним, что недавно исполнитель выложил клип, в котором в песенной форме обвинил петербургские власти в бездействии. Так, он поиронизировал на тему того, что коммунальные службы не вывозят мусор, из-за чего город буквально утопает в отходах. Позже группа "Ленинград" выпустила другой музыкальный ролик, на этот раз посвященный скандально известной телеведущей Ксении Собчак. Шнуров провел параллель со старой лошадью, которая пытается всех научить правильной жизни. Кроме того, певец прошелся по аварии с участием звезды, в которой погиб человек. Также в тексте песни говорится, что журналистка родила ребенка не от бывшего мужа Максима Виторгана.

Сама теледива уже отреагировала на выпад Шнурова. Она назвала его шнуровкой на чужих ботинках и намекнула на отсутствие таланта у музыканта. Так, она отметила, что артист лишился своей харизмы.