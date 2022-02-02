"Вялый ****": Виторган плюнул в сцепившегося с Собчак Шнурова

Максим Виторган высказал свое мнение о разборках экс-супруги и некогда скандального музыканта.

Недавно коллектив Сергея Шнурова выпустил песню о Ксении Собчак, в которой собрали все ее недавние скандалы от ДТП до инфокурсов после интервью с Еленой Блиновской. Реакция на работы в Сети была неоднозначная, кто-то пришел в восторг от творения Шнурова, другие же перестали понимать его юмор. Сама Собчак осталась недовольна новой песней, причем задели ее не оскорбления, а низкое качество работы.

Как оказалось, речь зашла и про пятилетнего сына Ксении Платона, за которого уже заступился его отец Максим Виторган. Артист опубликовал в своем блоге видео, в котором обратился к Сергею, выбрав для этого не самые пристойные выражения.Он буквально плюнул в старого знакомого, высказав свое отношение к ситуации.

Безусловно, родительский долг не позволил экс-супругу Собчак промолчать. Сделал он это крайне неоднозначно, став переходить на личности и затрагивая интимные подробности жизни оппонента. "Вялый **** приветливо машет, только когда слышит фамилию Собчак", – высказался Максим.

Виторган и Собчак в один голос утверждают, что изменившийся Шнуров предал свой образ "честного питерского алкоголика", который говорил на сложные темы грубо, но элегантно. Его новый проект, считает Ксения, ужасен по качеству и по идее. Многие поклонники группировки "Ленинград", ставшие уже бывшими, согласны с мнением звездных экс-супругов, новые работы Шнурова получают больше негатива, чем положительных отзывов.