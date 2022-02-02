Раздавленная болезнью Лолита потеряла работу: Сверху виднее

Лолита рассказала, что ей пришлось отказаться от роли ведущей на МУЗ-ТВ из-за ковида.

Недавно Лолита решила себя попробовать в новой роли – телеведущей. При этом вести мероприятия у нее получается не хуже, что петь. Именно поэтому телеканал МУЗ-ТВ решил пригласить звезду поучаствовать в новом проекте, который вскоре должен стартовать.

Безусловно, Лолита согласилась и, по всей видимости, находилась в большом ожидании. Однако планам артистки не суждено было сбыться. Так, женщине пришлось отказаться от работы, поскольку она подхватила коронавирусную инфекцию. Теперь звезде придется сидеть на карантине. Милявская не захотела скрывать свое положение ради новой должности, поэтому теперь телеканал находится в поисках новой кандидатуры.

В своем микроблоге Лолита рассказала, как протекает ее болезнь. По ее словам, нужно ко всему относиться с позитивом, так как положительные мысли обладают целебной силой. "Сверху все виднее", – заявила звезда. Также она призналась в любви к МУЗ-ТВ и выразила надежду на сотрудничество в будущем.

Поклонники принялись желать певице скорейшего выздоровления. "Лолита – умница, красавица, здравомыслящая оптимистка! Восхищаюсь! Выздоравливайте!", "Поправляйтесь! Здоровья вам!", "Лола! Самое главное, здоровье. Не волнуйся за работу. Твой рейтинг все равно не упадет. Подумай лучше о себе и будь здорова, а дальше дело путь укажет", "Берегите себя", – написали фанаты.