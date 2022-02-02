Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова
партнеры
Среда
2 февраля
Лента новостей
16:08
Раскрыты имена участников нового сезона шоу "Звезды в Африке": Будет жарко
16:03
Дом без крыши и окон, работа в "Макдональдсе": что известно о новой солистке Artik & Asti
15:50
"Ей тяжело?": Потерявшую любимого Волочкову обвинили во лжи
15:46
Оголившаяся Толкалина рассказала о страданиях
15:42
Украинские националисты не пустили Басту в Одессу
15:26
Труп пропавшего актера из "Ходячих мертвецов" нашли на улице: уже названа причина смерти
15:02
Разбитый тяжелой болезнью Добрынин не смог подняться на сцену
15:02
Оставил без жилья и денег: Звезда "Дома 2" пожаловалась на нерадивого экс-мужа
14:55
Раздавленная болезнью Лолита потеряла работу: Сверху виднее
14:54
Известный ведущий добил изведенную Шнуровым Собчак
14:53
Одинокая Семенович согласилась на секс с незнакомцем
14:45
В Туле школьницу госпитализировали после падения наледи с крыши
14:35
Джигурда облизал вывалившую интимные места Волочкову
14:34
Новый сериал от создателей "Хрустального" с Добронравовым в роли злодея получил дату премьеры
14:32
Видок валяющейся в сугробе Серябкиной под кайфом вызвал оторопь
14:25
"Все по-другому": Лопес раскрыла правду о романе с Аффлеком
14:13
Муж вытащил Кейт Миддлтон из бездны: Избежала участи принцессы Дианы
14:06
Тодоренко родила под гипнозом, Волочкова – с особой свечкой: у кого из звезд были необычные роды
14:04
Сладкая парочка: Понурый Якубович вывел в свет сморщенную жену
14:00
"Это ужасно!": Рыдающую дочь Толкалиной взбесило свое отражение
13:57
"Несчастное животное": Богомолов растоптал Шнурова за нападки на Собчак
13:56
Рассказавшая о трагедии Орлова напугала жутким шрамом: Распахали спину
13:38
Зачем увеличивать армию? Зеленского обвинили в превышении полномочий
13:36
Барановская намекнула на свадьбу после слухов о романе с Лепсом
13:30
В России за сутки выявили более 140 тысяч случаев заражения коронавирусом
13:28
Развелся, завязал с выпивкой и сбросил 57 кило: что известно о звезде "Хрустального" Николае Шрайбере
13:23
Ягудин поглумился над пыхтящим Авербухом: Ты молодой отец
13:16
Зеленский и Джонсон пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
13:15
Больше не с нами: Шнурова постигла печальная участь после унижения Собчак
12:57
Господи, прости: с могилы Куравлева пропал дорогой памятник
12:54
Оголившую интимное место Бузову вывели на чистую воду: Сзади лучше
12:52
Бросившая сына Бортич появилась на публике в рваных колготках
12:26
"Запрещено": Почему на похороны Куравлева все плюнули
12:08
В Ханты-Мансийске пассажирский автобус попал в кювет
12:03
Александр Петров из сериала "Метод" сообщил о появлении сына
11:59
"Тити подвисли": Бузова с торчащими сосками вызвала оторопь
11:56
"Вялый ****": Виторган плюнул в сцепившегося с Собчак Шнурова
11:42
"Психологи нужны больным": мужу звезды "Дома 2" потребовалась помощь специалиста
11:42
Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 12 февраля
11:42
"Уже перебор!": Облитая помоями Мамаева сцепилась с семьей бывшего мужа
11:37
Нагиев сделал откровенное признание: Не проститутка ли я?
11:25
В Москве изменится порядок расчета стоимость жилья
11:08
Подливали ей яд в напитки: известный актер выставил за порог сообщившую о беременности невесту
11:04
Оставившая детей Подольская отправилась в место для взрослых
10:51
"Называли меня любовницей Мигеля": Светикова откровенно поведала об отношениях с хореографом
10:48
"Многих подставил": Добронравов разгребает последствия разгульной молодости
10:43
Затворница Наташа от жены, жизнерадостная Таня от любовницы: какими стали дочери Збруева
10:38
"Она меня бросила": Аллегрова сделала больно близкой женщине
10:02
"Я не ставлю крест на себе": овдовевшая Зудина готова к новой любви
09:59
Неизлечимая болезнь: Ивану Краско поставили страшный диагноз
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"На старости лет можно увести": в теме интима Лепса и Барановской поставили точку
Проститься не дадут: дети погнали поклонников от гроба с Куравлевым
"Нет самого интересного": престарелая мать Королевой возжелала увидеть мужское достоинство
Позвала его в ЗАГС сама, а потом рыдала: как складывалась жизнь Малининых, которых многие критикуют
"Заткнись!": Разгневанная Собчак публично разнесла Шнурова
"Вялый ****": Виторган плюнул в сцепившегося с Собчак Шнурова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Раздавленная болезнью Лолита потеряла работу: Сверху виднее

Раздавленная болезнью Лолита потеряла работу: Сверху виднее

Лолита рассказала, что ей пришлось отказаться от роли ведущей на МУЗ-ТВ из-за ковида.
прочитано 331 раз

Недавно Лолита решила себя попробовать в новой роли – телеведущей. При этом вести мероприятия у нее получается не хуже, что петь. Именно поэтому телеканал МУЗ-ТВ решил пригласить звезду поучаствовать в новом проекте, который вскоре должен стартовать.

ПО ТЕМЕ

Обрубившую волосы Лолиту спутали с "бабушкой" Дибровым

 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Безусловно, Лолита согласилась и, по всей видимости, находилась в большом ожидании. Однако планам артистки не суждено было сбыться. Так, женщине пришлось отказаться от работы, поскольку она подхватила коронавирусную инфекцию. Теперь звезде придется сидеть на карантине. Милявская не захотела скрывать свое положение ради новой должности, поэтому теперь телеканал находится в поисках новой кандидатуры.

В своем микроблоге Лолита рассказала, как протекает ее болезнь. По ее словам, нужно ко всему относиться с позитивом, так как положительные мысли обладают целебной силой. "Сверху все виднее", – заявила звезда. Также она призналась в любви к МУЗ-ТВ и выразила надежду на сотрудничество в будущем.

Поклонники принялись желать певице скорейшего выздоровления. "Лолита – умница, красавица, здравомыслящая оптимистка! Восхищаюсь! Выздоравливайте!", "Поправляйтесь! Здоровья вам!", "Лола! Самое главное, здоровье. Не волнуйся за работу. Твой рейтинг все равно не упадет. Подумай лучше о себе и будь здорова, а дальше дело путь укажет", "Берегите себя", – написали фанаты.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 февраля 2022, 14:55 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Молодые грузинские Лолиты" зажгли в Стокгольме

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Вялый ****": Виторган плюнул в сцепившегося с Собчак Шнурова

Артист не смог пройти мимо

Политика

Путин о политике НАТО в отношении России: Сказали одно – сделали другое

Президент встретился с венгерским коллегой
Шоу-бизнес

Неизлечимая болезнь: Ивану Краско поставили страшный диагноз

Операции в его возрасте могут быть опасны
Шоу-бизнес

"Она меня бросила": Аллегрова сделала больно близкой женщине

Поэтесса сообщила о тесной связи с певицей

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником
Благоприятные дни для отпуска в 2022 году

Здоровье

В России за сутки выявили более 140 тысяч случаев заражения коронавирусом
Вирусолог Чумаков назвал сроки отмены коронавирусных ограничений в России
Стали известны округа Подмосковья с наиболее тяжелой ситуацией по коронавирусу
В России за сутки выявили более 125 тысяч случаев заражения ковидом

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

В Туле школьницу госпитализировали после падения наледи с крыши
В Подмосковье мужчина угнал грузовой автомобиль
Во Владивостоке загорелось здание школы
В Хабаровске переодевшийся в женщину вор похищал вещи из квартир
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+