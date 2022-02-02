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Шоу-бизнес
"Тити подвисли": Бузова с торчащими сосками вызвала оторопь

"Тити подвисли": Бузова с торчащими сосками вызвала оторопь

36-летняя Ольга Бузова является излюбленной мишенью хейтеров. Они всегда находят, к чему придраться. На сей раз некоторым россиянам пришлась не по душе грудь певицы.
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Ведущая спровоцировала нападки в свой адрес задорным видео, в котором предстала в топике без бюстгальтера. Ролик был снят в Южной Африке и вызвал весьма неоднозначную реакцию фолловеров.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Исполнительница поделилась кадрами в своем инстаграм-аккаунте. На них Ольга Бузова идет по полю в мини-юбке и топе. Через майку видны торчащие соски звезды.

Преданные поклонники осыпали знаменитость комплиментами, похвалив ее прекрасную стройную фигуру. Но у многих видео вызвало оторопь. Так, подписчики назвали наряд артистки "колхозом" и обругали за то, что она не надела лифчик. "Хуже некуда", "Тити подвисли", "Что за топ?", "С лифчиком твоя аудитория не уменьшилась бы", – раскритиковали певицу подписчики.

Отметим, что пользователи Сети часто ругают Ольгу Бузову за ретуширование своих фото. Недавно они отмечали, что на кадрах в "Инстаграм" поющая ведущая сама на себя не похожа. Напомним, одним из таких снимков стал ранее размещенный звездой кадр с одеялом. "Бузова, ты тут сама не своя", "Подмышку отлично зашопили", – высказались россияне под фото.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 февраля 2022, 11:59 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость954241
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Олины сocочки нужно нежно cлюнявить язычкoм, одновременно теребонькая сoчную рoзовенькую пиceчку! А пальчиком второй руки нужно кoвырять аппетитную дырoчкy на пoпкe сексуальной киcы Оляши. Бузова создана для страстного сeкса и всеобщей любви. Олю не любят только геи и старые позорные лесбиянки, а все нормальные люди от Оленьки в восторге!
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