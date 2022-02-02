"Тити подвисли": Бузова с торчащими сосками вызвала оторопь

Ведущая спровоцировала нападки в свой адрес задорным видео, в котором предстала в топике без бюстгальтера. Ролик был снят в Южной Африке и вызвал весьма неоднозначную реакцию фолловеров.
Исполнительница поделилась кадрами в своем инстаграм-аккаунте. На них Ольга Бузова идет по полю в мини-юбке и топе. Через майку видны торчащие соски звезды.
Преданные поклонники осыпали знаменитость комплиментами, похвалив ее прекрасную стройную фигуру. Но у многих видео вызвало оторопь. Так, подписчики назвали наряд артистки "колхозом" и обругали за то, что она не надела лифчик. "Хуже некуда", "Тити подвисли", "Что за топ?", "С лифчиком твоя аудитория не уменьшилась бы", – раскритиковали певицу подписчики.