"Психологи нужны больным": мужу звезды "Дома 2" потребовалась помощь специалиста

Семье одной из самых крепких пар "Дома 2", кажется, удалось избежать развода, однако от конфликтов пока избавиться не получилось.

Юлия Салибекова еще недавно делилась с подписчиками печальной новостью – ее семейное счастье с Тиграном Салибековым было на грани разрушения, а супруг звезды телестройки даже съехал от нее с вещами.

К счастью, все конфликты удалось решить мирно, а Тигран снова воссоединился со своей любимой женой. Вот только недомолвки в их семье так и не закончились. Как призналась экс-участница "Дома 2" на своей странице в "Инстаграм", супруги временами спорят и не могут найти общий язык. Юлия даже думала обратиться за помощью к психологу, но план провалился из-за нежелания мужа решать проблемы таким способом.

"Он уверен, что психологи нужны только больным людям, то есть – мне", – написала звезда телестройки на своей странице.

По ее словам, Тигран готов пойти вместе с ней на прием к специалисту, но лишь ради одной цели – чтобы психолог подтвердил в присутствии жены то, что она не права.

Ранее Юлия признавалась, что ее отношения со свекровью сложно назвать идеальными. Как оказалось, родители мужа все никак не могут принять его возлюбленную, из-за чего она часто слышит в свой адрес нелестные высказывания, а супруг при этом даже не защищает ее. Позже Тигран выдвинул жене унизительные условия, которые едва не стоили ему развода.