"Уже перебор!": Облитая помоями Мамаева сцепилась с семьей бывшего мужа

Экс-супруге известного футболиста строят козни. Алана Мамаева и ее сын не угодили родне спортсмена.

Развод Павла и Аланы Мамаевой состоялся весной 2021 года. За восемь лет брака измены, скандалы и финансовые распри окончательно разрушили любовь. Футболист обвинял бывшую жену в алчности, а она его в жадности. По сей день женщина жалуется, что спортсмен не платит алименты своей дочери, которая совершенно не заслужила такой участи.

Недавно Павел женился на подруге бывшей — Надежде Санько. Так что против Аланы ополчилась еще и эта особа. Кроме того, брюнетку обливают помоями другие члены семьи экс-супруга. На просторах Сети они разводят грязные слухи о сыне женщины от первого брака — называют мальчика отсталым.

Об этой печальной новости Алана Мамаева узнала от поклонников в инстаграм-аккаунте. В итоге брюнетка сцепилась с родственниками бывшего мужа и грозно к ним обратилась. "Ну это уже перебор! Думаю, семья Мамаевых перешла все рамки! Вам не стыдно? Прям дно... Трогать детей..." — обратилась к злопыхателям знаменитость.

Как писали "Дни.ру", блогер Лена Миро прокомментировала личную жизнь Аланы Мамаевой. По ее мнению, звезда совершила две основные ошибки — зря хвасталась перед подругой семейным счастьем и все испортила своими понтами.

Напомним, бывший муж Аланы Мамаевой узнал об онкологической опухоли на лице. Новая пассия уговорила Павла избавиться от опасной шишки.