Нагиев сделал откровенное признание: Не проститутка ли я?

Дмитрий Нагиев пошутил над своей любвеобильностью.

Дмитрий Нагиев известен широкой публике разными образами. Так, кто-то запомнил его в роли брутального ведущего шоу "Голос", а кто-то – в роли маньяка Чикатило. При этом, кажется, что никто не знает, какой же он на самом деле. Чем больше тайн, тем выше интерес – это очевидно. Поэтому об актере ходит множество слухов.

Личная жизнь Нагиева – это, пожалуй, самая обсуждаемая тема. Известно, что официально женат он был единожды. Так, от Алисы Шер у артиста есть уже взрослый сын Кирилл. При этом не раз Дмитрию приписывали различные романы. Например, с Гузеевой или Горбань. Сам же телеведущий не скрывает, что является любвеобильным человеком. Вот недавно он это заявил, но в весьма нестандартной форме.

Артист откровенно признался, что ему нравятся женщины и он ничего не может с этим поделать, передает Пятый канал. Он даже с иронией сказал, что, быть может, ляжет из-за этого в клинику. "Уж не проститутка ли я?", – вопрошает актер.

Напомним, что, по слухам, у Нагиева есть еще несколько внебрачных детей. Однако сам артист никак не комментирует эти доводы. Кстати, недавно он еще раз подлил масла в огонь, поздравив в эфире программы "Голос" мальчика Марка. Поклонники звезды сразу решили, что Дмитрий обращался именно к своему внебрачному сыну.