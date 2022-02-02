Оставившая детей Подольская отправилась в место для взрослых

Наталья Подольская весело проводит время на отдыхе на Мальдивах.

Артистка с семьей отправилась на отдых в теплую страну. Фото из путешествия Наталья регулярно публикует в своем блоге. Артистка выложила серию снимков в окрестностях отеля, на которых предстала в необычном закрытом купальнике, бандане и солнечных очках. Под фото Подольская сообщила, что оставила детей в детском клубе, а сама с мужем отправилась в место для взрослых – специализированный бассейн-бар.

Поклонники на фото отреагировали неоднозначно. Некоторые решили, что купальник Наталья выбрала не самый удачный, а ракурсы, выбранные фотографом, укорачивают ноги или прибавляют килограммы.

"Наташа, красивая фигура у вас, но вы как наденете на себя что– то непонятное! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красивый купальник и его обладательница", "Снимать надо не снизу, а сверху, в крайнем случае камеру держать прямо...", "Срочно ноги оперировать, а то будет как у Волочковой", "Купальник ужасный", "Отлично! Купальник очень славный", "Никакая и купальник тоже", "О, Наташа, какой классный купальник", – разошлись во мнениях комментаторы.

Ранее Наталья Подольская и Владимир Пресняков рассказали, что обустраивают новый дом. Недавно у пары родился второй ребенок, но поклонники уверены, что им не стоит останавливаться. Тем более новые апартаменты позволяют вместить большую семью.