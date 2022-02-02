"Она меня бросила": Аллегрова сделала больно близкой женщине

Знаменитая поэтесса Лариса Рубальская рассказала о тесной связи с Ириной Аллегровой, для которой в свое время писала песни.



Автор хита артистки "Угонщица" вспомнила о дружбе, связывавшей их. Лариса Рубальская очень привязалась к Ирине Аллегровой, но та ее в какой-то момент оставила.

По словам поэтессы, ей казалось, что они будут вместе навсегда. Однако со временем певица стала звездой, у нее стали появляться другие авторы и интересы. "Она меня бросила", – заявила Рубальская. При этом она добавила, что они все же рады друг другу. Но на прошлогодний 75-летний юбилей поэтессы Ирина Аллегрова почему-то не пришла.

Лариса Рубальская поведала, что в ее жизни был тяжелый период, когда один за другим одним у нее скончались мать, брат и супруг. После их смерти знаменитость прекратила оглядываться в прошлое. Ведь, по мнению поэтессы, ушедшего не вернуть.

Напомним, недавно Арина Аллегрова отметила 70-летие. В связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией из-за нового штамма коронавируса певица решила перенести свои концерты на более благополучное время. Звезда отметила, что сейчас не время думать о своем кармане. Так, планируется, что выступление артистки в Санкт-Петербурге состоится в марте 2023 года.