"Многих подставил": Добронравов разгребает последствия разгульной молодости

Иван Добронравов, как оказалось, не всегда был хорошим парнем, каким его привыкли видеть поклонники.



В молодости актер мог предать близкого человека, причинить ему боль и не боялся за репутацию своего знаменитого отца Федора Добронравова.

Артист честно признался, что в прошлом вел разгульный и даже аморальный образ жизни, и его излюбленным местом была не съемочная площадка, а танцпол на вечеринке. Добронравов часто попадал в неприятные ситуации, совершал много ошибок, а последствия каких-то своих неправильных поступков разгребает даже спустя годы.

Несмотря на то, что актер оступался, он с благодарностью принимает все, что случалось с ним в прошлом просто потому, что любая ошибка – это опыт, который обязательно пригодится в будущем. Так произошло и с ним: молодость, которой он сейчас стыдится, помогла ему стать лучшей версией себя. У Добронравова появилось чувство ответственности – например, перед известным отцом, которого он теперь боится опозорить своими неверными действиями.

А еще артист благодарен своей семье, которая не отвернулась от него в период, когда он искал себя. Но особенная связь у Ивана с папой.

"Легко с ним поделиться, он всегда помогает и поддерживает во всяких ситуациях, даже там, где уже не надо бы было", – передает РИА ФАН слова Добронравова.

