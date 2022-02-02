"Называли меня любовницей Мигеля": Светикова откровенно поведала об отношениях с хореографом

Что связывало певицу со звездой шоу "Танцы"?

Известно, что в прошлом Светлану Светикову и Мигеля связывали романтические отношения. При этом несколько лет назад ходили слухи, что пара вновь воссоединилась. Однако, по словам самой певицы, их отношения остались в прошлом. При этом она не скрывает, что хорошо относится к экс-возлюбленному.

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Артистка призналась, что во время съемок шоу "Один в один!" многие ее коллеги считали, что у нее есть связь с хореографом. "Называли меня любовницей Мигеля", – заявила она. Светлана отметила, что они просто увлеченно работали вместе – не более. Однако ее очень задевали слухи, которые она слышала лично через стены в гримерной комнате. Именно поэтому участвовать в шоу ей было непросто.

Напомним, что Светикова давно уже счастлива в отношениях с Алексеем Полищуком, от которого родила двоих детей. Звезда отметила, что рождение наследников стало для нее знаковым моментом в жизни. Она сказала, что до появления детей она себя никак не воспринимала. Также она заявила, что семья для нее важнее всего, поэтому она никогда бы не променяла ее на карьеру. Светикова уверена, что материнство дает женщине энергию и делает сексуальнее.