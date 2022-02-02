Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова
партнеры
Среда
2 февраля
Лента новостей
10:02
"Я не ставлю крест на себе": овдовевшая Зудина готова к новой любви
09:59
Неизлечимая болезнь: Ивану Краско поставили страшный диагноз
09:54
"Там, где был Леня": Федосеева-Шукшина попросила отвезти ее к покойному Куравлеву
09:53
Вдова Кобзона рассказала о состоянии живущего по соседству онкобольного Юдашкина
09:23
"Заткнись!": Разгневанная Собчак публично разнесла Шнурова
09:21
Что подешевеет в России в 2022 году
09:04
В Петербурге произошла массовая авария
09:01
"Ни ростом, ни лицом не вышли": вскрылась шокирующая правда о предполагаемых сыновьях Абдулова
08:40
Путин о политике НАТО в отношении России: Сказали одно – сделали другое
07:04
Нашли причину странного поведения разбухшей Кудрявцевой
07:04
"Пример для подражания": разбитую Волочкову облизали с ног до головы
06:11
"На цаплю похожа": Рудковская в купальнике неумело станцевала перед камерой
04:09
"Бабушка по вызову": Раздетая брошенка Волочкова пошла вразнос
02:13
В сети всплыли уникальные архивные снимки Кейт Миддлтон
23:57
К чему снятся бабочки
22:16
"Откуда столько беспардонности?": молодая жена Петросяна набросилась на невоспитанную поклонницу
22:16
Молодая жена Цекало выставила напоказ голые ягодицы
21:41
Милохин попробовал себя в новой роли: Грандиозные планы
21:32
Малышева предупредила о серьезной опасности пересыпа
21:15
Порошенко наступает на пятки Зеленскому: рейтинг экс-президента Украины растет
21:09
"Никто не защитит": Зеленский призвал украинцев рассчитывать на собственные силы при обороне
20:57
"Экстренная операция": Дубцова оказалась на больничной койке
20:56
Врач назвала лучший способ предотвратить деменцию
20:46
"Мощь!": Счастливая Шукшина увеличила грудь
20:18
Против Лукашенко подали иск в Гаагский суд: каковы шансы у стороны обвинения
20:13
Галкин молится за тяжелобольную 74-летнюю Ротару
19:59
"Прыгает с хрена на хрен": Меняющую мужиков Волочкову разделали под орех
19:59
Не участвует в жизни ребенка: почему Николаев скрывал новорожденного сына
19:56
Ученая РАН предупредила человечество об опасности летящего к Земле огромного облака плазмы
19:42
"Вот так показуха!": Известная певица СССР плюнула в Россию
19:17
Проблемы с законом: Укупника втянули в судебные разбирательства
19:10
"Выглядели счастливыми": Барановскую и Лепса увидели вместе после слухов о романе
18:55
Смена имени, аборты, бесплодие и смерть мужа: что известно о звезде "Склифосовского" Основиной
18:46
"Я куртизанка": всплыл страшный компромат на Волочкову из 90-х
18:22
Где и когда похоронят Виктора Мережко
18:19
В Подмосковье построят поселки для врачей с бесплатной землей
17:59
Покрытый каплями Лазарев заговорил о любви после воссоединения с Малиновским
17:51
"Вот это новости!": Решетову поздравляют с беременностью
17:43
Что я там не видела: дочь не явилась на похороны Куравлева
17:39
"Мы с ним едины": Прогнавшая жениха Волочкова заявила о чувствах к другому
17:38
Генерал ВСУ Забродский назвал мечтающие о присоединении к России регионы Украины
17:37
Вирусолог Чумаков назвал сроки отмены коронавирусных ограничений в России
17:19
Неврозы и наркотики: заговорили о трагедии в семье Валерии
17:17
"По пьяни распускает руки": убитую горем Волочкову не смогли спасти
17:11
"Это абсурд": в завравшуюся Васильеву кинули еще один камень
17:04
Стали известны округа Подмосковья с наиболее тяжелой ситуацией по коронавирусу
17:04
"Бедненькая": в Сети появилось фото тяжелобольной Заворотнюк
17:00
В гробу видали: проститься с легендарным Куравлевым никто не пришел
16:48
"Все идет наперекосяк": Страшная патология Заворотнюк вызвала осложнение
16:48
Звезды воют от безденежья: Пригожин пнул Шнурова за критику фонда поддержки артистов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не портите свою природную красоту": 39-летняя Проскурякова всполошила россиян своим видом
"Уже сюда прицепилась!": Барановскую облили помоями после слухов о романе с Лепсом
"На старости лет можно увести": в теме интима Лепса и Барановской поставили точку
"Нормальный мужик превратился в плаксу": Семина разнесла покойного Куравлева
Проститься не дадут: дети погнали поклонников от гроба с Куравлевым
"Днище голожопое": Спрятавшая соски Бузова подразнила мужиков
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Неизлечимая болезнь: Ивану Краско поставили страшный диагноз

Неизлечимая болезнь: Ивану Краско поставили страшный диагноз

Недавно близкие Ивана Краско переживали за его состояние после чудовищного инсульта, а теперь у них новый повод для беспокойства.
прочитано 138 раз

Актер начал слепнуть на оба глаза, причем настолько, что перестал узнавать людей на улице. После прохождения обследования врачи поставили артисту страшный диагноз, а прогнозы – неутешительные.

ПО ТЕМЕ

"Не пускали": Немощного Краско бросили в горящем доме во время пожара

 Иван Иванович Краско

Иван Иванович Краско актер

В заключении медиков сказано, что у Краско – деструкция стекловидного тела, возрастная атрофическая рубцовая стадия. Если болезнь не пойдет на убыль, может произойти разрыв сетчатки глаза, а актер рискует полностью лишиться зрения. В данном случае улучшить положение могла бы помочь операция, однако 91-летнему Ивану Краско она противопоказана из-за возраста.

Проблемы со зрением у народного артиста РФ уже достаточно давно, а перенесенный инсульт проблему только обострил. Кроме того, Краско уже проходил лечение, но, выяснилось, что оно было неправильным, что также усугубило ситуацию. Как признался директор актера, сейчас врачам остается только поддерживать состояние его глаз, чтобы сохранить остатки зрения.

Напомним, буквально пару недель назад Иван Краско молил врачей о спасении своих глаз. Актёр-долгожитель пожаловался, что цены на лекарства для поддержания его зрения сильно выросли, а средств на их покупку у него нет, да и особой помощи от них он не замечает. Если народный артист РФ лишится зрения, предложения о работе, которых и так мало, исчезнут вовсе.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
2 февраля 2022, 09:59 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Что я там не видела: дочь не явилась на похороны Куравлева

Вот тебе и наследница
Шоу-бизнес

Не участвует в жизни ребенка: почему Николаев скрывал новорожденного сына

Артист раскрыл правду
Шоу-бизнес

"Долго плакала": Узнавшая об измене Навка простила предательство мужа

Печальная история
Шоу-бизнес

"Не отдам!": сильно сдавший Малахов устроил публичную потасовку с известным стилистом

Россияне осудили ведущего

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником
Благоприятные дни для отпуска в 2022 году

Здоровье

Вирусолог Чумаков назвал сроки отмены коронавирусных ограничений в России
Стали известны округа Подмосковья с наиболее тяжелой ситуацией по коронавирусу
В России за сутки выявили более 125 тысяч случаев заражения ковидом
Воробьев рассказал о судьбе коронавирусных ограничений в Подмосковье

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

В Подмосковье мужчина угнал грузовой автомобиль
Во Владивостоке загорелось здание школы
В Хабаровске переодевшийся в женщину вор похищал вещи из квартир
Под Екатеринбургом школьница из приемной семьи свела счеты с жизнью
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+