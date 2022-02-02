Неизлечимая болезнь: Ивану Краско поставили страшный диагноз

Актер начал слепнуть на оба глаза, причем настолько, что перестал узнавать людей на улице. После прохождения обследования врачи поставили артисту страшный диагноз, а прогнозы – неутешительные.
В заключении медиков сказано, что у Краско – деструкция стекловидного тела, возрастная атрофическая рубцовая стадия. Если болезнь не пойдет на убыль, может произойти разрыв сетчатки глаза, а актер рискует полностью лишиться зрения. В данном случае улучшить положение могла бы помочь операция, однако 91-летнему Ивану Краско она противопоказана из-за возраста.
Проблемы со зрением у народного артиста РФ уже достаточно давно, а перенесенный инсульт проблему только обострил. Кроме того, Краско уже проходил лечение, но, выяснилось, что оно было неправильным, что также усугубило ситуацию. Как признался директор актера, сейчас врачам остается только поддерживать состояние его глаз, чтобы сохранить остатки зрения.
Напомним, буквально пару недель назад Иван Краско молил врачей о спасении своих глаз. Актёр-долгожитель пожаловался, что цены на лекарства для поддержания его зрения сильно выросли, а средств на их покупку у него нет, да и особой помощи от них он не замечает. Если народный артист РФ лишится зрения, предложения о работе, которых и так мало, исчезнут вовсе.