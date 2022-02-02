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Шоу-бизнес
"Там, где был Леня": Федосеева-Шукшина попросила отвезти ее к покойному Куравлеву

"Там, где был Леня": Федосеева-Шукшина попросила отвезти ее к покойному Куравлеву

Федосеева-Шукшина поведала, как поселилась в пансионате, где жил Куравлев.
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Буквально несколько дней назад мир отечественного шоу-бизнеса был ошарашен известим о смерти народного артиста Леонида Куравлева. Почтить память актера решил "Первый канал", запустив специальный выпуск "Пусть говорят", посвященный Леониду Вячеславовичу. Дала интервью Дмитрию Борисову Лидия Федосеева-Шукшина. Она рассказала о пребывании в одном доме престарелых с советским актером.

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По словам матери Марии Шукшиной, в оздоровительном учреждении она была недолго – около трех дней. Покинула она его из-за ковида. Женщина призналась, что сама была инициатором отправления в пансионат. Она сказала, что слышала, что там жил артист, а потому попросила отправить ее туда, где был он. "Там, где был Леня Куравлев", – рассказала она о своем решении. Кстати, резиденция пришлась ей по душе. Более того, в будущем она планирует туда вернуться. По словам Федосеевой-Шукшиной, персонал хорошо относится к гостям.

Напомним, что перед смертью звезда фильма "Иван Васильевич меняет профессию" жила в том самом пансионате. Куравлеву необходимо было постоянное наблюдение, поэтому было решено отправить его в дом престарелых. По словам сотрудников, поначалу артист был растерян, однако вскоре привык к обстановке и освоился. Многие осуждали детей актера за то, что они отправили отца в резиденцию. Однако, как оказалось, Куравлев сам принял такое решение.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 февраля 2022, 09:54 Источник: "Пусть говорят" • Требует проверки
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Федосеева-Шукшина, Куравлев и другие: знаменитости, угодившие в дом престарелых

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