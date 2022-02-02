"Заткнись!": Разгневанная Собчак публично разнесла Шнурова

Началось все с новой песни группировки "Ленинград", главной героиней которой и стала Ксения Собчак. В одной композиции музыканты умудрились собрать все скандалы, в которых в последнее время была замешана телеведущая: смертельное ДТП, крабовый бизнес, не оставил без внимания Шнуров и случи об измене Максиму Виторгану, а также готовящееся ею к запуску онлайн-обучение.
Поклонники коллектива, конечно, обрадовались новому творению, только Собчак, кажется, с ними эти эмоции не смогла разделить. Ее реакция на песню была молниеносной, причем, телеведущая призналась, что оскорбления в свой адрес в тексте ее не задели, а вот низкое качество работы расстроило. Как предположила супруга Константина Богомолова, всему виной может быть трезвость артиста: мол, вместе с ее приходом, талант ушел.
"Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым зожником, с лицом что сморщенная жопа, текстами уровня „аншлаг-аншлаг“, и клипами, на которые жена денег не дает, — цитирует Собчак телеканал "360"
Телеведущая добавила, что в жизни Шнуров потерял все: счастье в личной жизни, успех некогда известной группировки, а самое главное – талант. Чтобы вернуть былой успех, Собчак посоветовала музыканту снова начать пить, а в противном случае – вообще не выпускать новых песен. Кстати, телеведущая отметила, что это не ответ на оскорбляющую композицию, а, скорее, помощь "опустившемуся питерскому алкашу", чтобы артист смог поймать немного хайпа на ее имени.
К слову, Собчак и Шнуров не в первый раз устраивают разборки в соцсетях, так что, вполне вероятно, что музыкант без ответного комментария не останется.