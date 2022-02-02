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Шоу-бизнес
"На цаплю похожа": Рудковская в купальнике неумело станцевала перед камерой

"На цаплю похожа": Рудковская в купальнике неумело станцевала перед камерой

Яна Рудковская отправилась отдыхать на Мальдивские острова.
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Прибыв на отдых, блондинка поспешила облачиться в модный ярко-салатовый купальник с леопардовым принтом и устроила танцы перед камерой. Соответствующим роликом Яна Рудковская поделилась с подписчиками в своем инстаграм-аккаунте.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

На видео блондинка чувственно прохаживается по балкону под приятную музыку. Затем женщина скидывает накидку, завязанную вокруг бедер, и проделывает несколько танцевальных движений, периодически позируя на фоне живописного вида на океан.

Судя по всему, Яна Рудковская хотела показать, как хорошо ей в местном раю, и произвести впечатление на подписчиков своей стройной фигурой. Однако большее внимание пользователей привлекло неумение знаменитости красиво двигаться. Женщину упрекнули в полном отсутствии пластичности и осыпали насмешками в комментариях.

"На цаплю похожа" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Как деревянная", "Как будто натянули всю", "Статуя вышла на прогулку", "У меня сын также в бассейне плавает, пласничность отсутствует. Робот в ластах," – написали язвительные фолловеры.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)


Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Рудковской, подчеркнув, что она всего лишь продюсер, а не балерина, поэтому вполне может обойтись без пластичности.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что загремевший в больницу Евгений Плющенко отверг униженную Яну Рудковскую.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 февраля 2022, 06:11 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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