"На цаплю похожа": Рудковская в купальнике неумело станцевала перед камерой

Прибыв на отдых, блондинка поспешила облачиться в модный ярко-салатовый купальник с леопардовым принтом и устроила танцы перед камерой. Соответствующим роликом Яна Рудковская поделилась с подписчиками в своем инстаграм-аккаунте.
На видео блондинка чувственно прохаживается по балкону под приятную музыку. Затем женщина скидывает накидку, завязанную вокруг бедер, и проделывает несколько танцевальных движений, периодически позируя на фоне живописного вида на океан.
Судя по всему, Яна Рудковская хотела показать, как хорошо ей в местном раю, и произвести впечатление на подписчиков своей стройной фигурой. Однако большее внимание пользователей привлекло неумение знаменитости красиво двигаться. Женщину упрекнули в полном отсутствии пластичности и осыпали насмешками в комментариях.
"На цаплю похожа" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Как деревянная", "Как будто натянули всю", "Статуя вышла на прогулку", "У меня сын также в бассейне плавает, пласничность отсутствует. Робот в ластах," – написали язвительные фолловеры.
Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Рудковской, подчеркнув, что она всего лишь продюсер, а не балерина, поэтому вполне может обойтись без пластичности.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что загремевший в больницу Евгений Плющенко отверг униженную Яну Рудковскую.