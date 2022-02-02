"Бабушка по вызову": Раздетая брошенка Волочкова пошла вразнос

Очередной роман яркой блондинки закончился, едва успев начавшись. Банщик Сергей, которого звезда встретила на шоу "Давай поженимся!" не оправдал надежд. Анастасия Волочкова осталась брошенной с разбитым сердцем. По словам балерины, экс-возлюбленный охмурил ее ради славы.
Анастасия Волочкова, как женщина опытная и уже не раз проходившая через расставание, плакала недолго. Светская львица захотела, чтобы Сергей пожалел о разрыве, и пошла вразнос. Артистка примерила по очереди несколько комплектов нижнего белья и разместила соблазнительные фото в инстаграм-аккаунте.
Настолько пикантные кадры — достаточно смелый шаг для 46-летней особы. Но стесняться Анастасия Волочкова не привыкла, ведь фигура у нее замечательная. Не зря звезда налегает на листья салата и занимается на тренировках.
А вот пользователи Сети решили, что балерина ведет себя чересчур развязно. Звезду пристыдили и даже осыпали оскорблениями. Лишь немногие проявили сочувствие к раздетой брошенке.
"Вас видит дочь! Позорище!", "Бабушка по вызову", "Недолго мучилась старушка, разлука будет без печали", "Ни мудрости, ни достоинства. Пустая как погремушка", "Какая мерзость!", "Пора уже и трусы снять", — такие комментарии получила Анастасия Волочкова.