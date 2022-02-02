В сети всплыли уникальные архивные снимки Кейт Миддлтон

Королевская семья порадовала фанатов архивными снимками Кейт Миддлтон.

Недавно на просторах интернета появились уникальные кадры – детские фотографии Кейт Миддлтон. Снимок датируется 1989 годом, на нем жене принца Уильяма всего семь лет. Кадр был опубликован не просто так. Его выложили по случаю дня рождения родительницы герцогини Кембриджской. Также на фотографии можно заметить брата и сестру Кейт.

Пользователи сети принялись поздравлять Кэрол Миддлтон с праздником. Они также отметили, что дочь очень похожа на свою маму в молодости. Стоит отметить, что у родственников очень теплые отношения. Например, Кэрол принимает активное участие в воспитании внуков – принцев Джорджа и Луи, а также принцессы Шарлотты. Так, в одном из интервью она отмечала, что много времени проводит с детьми. Мама Кейт заявила, что хочет играть с ними как можно чаще, пока у нее есть такая возможность. Поэтому она любит принимать участие в детских забавах. Бабушка катается с внуками на велосипеде, танцует и дурачится.

Кстати, Кэрол Миддлтон не только воспитывает детей дочери, но и работает. Так, она является основателей британского агентства по организации праздников. При этом женщина не стремится к популярности. В одном из интервью она заявила, что слишком уважает своего зятя, чтобы вести публичную жизнь.