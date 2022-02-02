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Шоу-бизнес
Нашли причину странного поведения разбухшей Кудрявцевой

Нашли причину странного поведения разбухшей Кудрявцевой

Блогер Лена Картсс посмеялась над резко располневшей Лерой Кудрявцевой.
прочитано 181 раз

Лера Кудрявцева – достаточно активный пользователь социальных сетей. Блондинка то и дело показывает закулисье своей работы или делится своими мыслями или видео от прошедшего дня. Также подписчики радуются, когда телеведущая показывает им дочь Машу.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Малышка стала появляться в "Инстаграме" слишком часто. То бывшая Сергея Лазарева покажет, как наследница кушает, то продемонстрирует кадры, на которых четко видно, что Маше не нравится то, что происходит, из-за чего она находится в ужасном настроении.

А на днях ведущая "Новой волны" показала видео, на который наложила специальный "фильтр", визуально увеличивающий ее лицо. Также из-за этого эффекта кажется, что у нее слишком ярко накрашены брови.

"У Леры прекрасное чувство юмора! Почему бы иногда не повеселить свою аудиторию. Молодец! Я улыбнулась и подняла себе настроение после просмотра! С наше время без самоиронии и юмора никуда! Лера, так держать! Есть звезды на серьезной волне, а Лера – настоящий креатив! Нотка здорового юмора должна присутствовать у артиста, я полностью поддерживаю!!!!" – не сдержала эмоций Лена Картсс.

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Публикация от Lera Kudryavtseva (@leratv)

В комментариях под постом Леры Кудрявцевой подписчики поддержали своего кумира. Многие оставили приятные сообщения или написали, что посмеялись от души. Это, кажется, и была главная цель звезды.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 февраля 2022, 07:04 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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