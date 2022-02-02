Нашли причину странного поведения разбухшей Кудрявцевой

Лера Кудрявцева – достаточно активный пользователь социальных сетей. Блондинка то и дело показывает закулисье своей работы или делится своими мыслями или видео от прошедшего дня. Также подписчики радуются, когда телеведущая показывает им дочь Машу.
Малышка стала появляться в "Инстаграме" слишком часто. То бывшая Сергея Лазарева покажет, как наследница кушает, то продемонстрирует кадры, на которых четко видно, что Маше не нравится то, что происходит, из-за чего она находится в ужасном настроении.
А на днях ведущая "Новой волны" показала видео, на который наложила специальный "фильтр", визуально увеличивающий ее лицо. Также из-за этого эффекта кажется, что у нее слишком ярко накрашены брови.
"У Леры прекрасное чувство юмора! Почему бы иногда не повеселить свою аудиторию. Молодец! Я улыбнулась и подняла себе настроение после просмотра! С наше время без самоиронии и юмора никуда! Лера, так держать! Есть звезды на серьезной волне, а Лера – настоящий креатив! Нотка здорового юмора должна присутствовать у артиста, я полностью поддерживаю!!!!" – не сдержала эмоций Лена Картсс.
В комментариях под постом Леры Кудрявцевой подписчики поддержали своего кумира. Многие оставили приятные сообщения или написали, что посмеялись от души. Это, кажется, и была главная цель звезды.