"Пример для подражания": разбитую Волочкову облизали с ног до головы

Анастасия Волочкова постоянно выкладывает фотографии и видео в свои социальные сети. Поклонники знают каждый шаг балерины. Самые внимательные заметили, что на стенах у королевы шпагата по всему дому развешаны собственные портреты.
"Нарциссизм? А вот и нет. Нарциссизм – это мужская тенденция. Нарцисс, по определению, – мужской диагноз. Женщина не может быть нарциссом, в ее самой природе заложено, что она любит себя, любуется собой, получает удовольствие от красоты, и это нормально, без этого ей невозможно выжить и продолжить род. А мужчину чрезмерное любование собой не только не делает его сильнее, но и может навредить", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Наталья Суздальцева.
Психолог стал размышлять, как к блондинке смог притянуться ее любовник, с которым она провела две недели на Мальдивах. Судя по снимкам с отдыха, красотка была счастлива. Однако вчера она объявила о расставании из-за обмана избранника.
"Вернемся к Анастасии Волочковой. Многим женщинам у нее надо поучиться так себя любить. А уж как нравится психологически здоровому мужчине, что его женщина ценит себя. Это и есть та самая женская сексуальность, которая так притягивает здорового зрелого мужчину, и которой так не хватает в наше время. Волочкова таким образом – пример для подражания любви к себе и женственности", – закидал Волочкову комплиментами эксперт.