Вывалившей грудь при детях Гагариной влепили пощечину: Выделяет достоинства

Полина Гагарина — счастливая мать, голосистая звезда и очаровательная красотка. Неслучайно она стала лицом шоу "Голос. Дети" и принялась обучать юных вокалистов становиться лучшими в своем деле.
На глазах у всей страны она превратилась из полноватой выпускницы "Фабрики звезд" в изящную аристократичную знаменитость. Фееричному преображению певицы многие завидуют, а злопыхатели ехидно осуждают ее торчащие косточки. Из-за этого критика в адрес блондинки становится острее, а замечания — строже.
Как особа незамужняя, да еще и привлекательная, Полина Гагарина любит наряжаться на работу. Недавно она появилась на съемках шоу "Голос.Дети" в роскошном платье с обширным вырезом на груди. Условно говоря, певица вывалила грудь при детях, но рамки приличия не нарушила.
Тем не менее пользователи Сети умудрились найти в модном наряде звезды нотку пошлости. Они практически влепили ей пощечину язвительными упреками. Женщине указали, что нужно быть скромнее при контакте с ребятами.
Будучи наставницей шоу "Голос. Дети", Полина Гагарина переживает за своих маленьких подопечных. Пока злые языки плетут интриги за ее спиной, артистка заботится, чтобы дети добились на сцене успеха.
"Самое главное — это удачная песня, которая выделяет их достоинства", — уверяет Полина Гагарина.