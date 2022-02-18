Раздвинувшая ноги Ковальчук перестала ухаживать за собой: Надоело

На днях артистка похвасталась поклонникам, что отправилась в жаркую страну. Для Юлии это первый опыт посещения Египта, поэтому она пообещала подробно обо всем рассказывать. Ковальчук активно публикует фото и видео с отдыха, радуя поклонников.
Певица показала новый снимок, на котором предстала в пляжном образе – просторной тунике и соломенной шляпе. Под фото Юлия призналась, что фактически перестала ухаживать за собой. "Идеальное утро: не причесываться, не краситься, не думать, что надеть, не готовить (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась звезда.
Поклонникам понравился план безмятежного отдыха Ковальчук. "Поспать и плавно начать свой день", "Это называется турист", "Прекрасный образ", "Юлия твоя фигура шикарна", "Уже надоело, одно и тоже", "Юлечка, вы красотка Отличного отдыха!" – написали комментаторы.
Ранее Юлия Ковальчук опубликовала фото, на котором сидит перед зеркалом с раздвинутыми в шпагате ногами. Мнения поклонников разделились, многие похвалили артистку за старания, другие же сравнили ее с Анастасией Волочковой, которая регулярно демонстрирует свои шпагаты публике.