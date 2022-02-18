"Вся окровавленная поехала в больницу": муж набросился на разоблачившую измену Васильеву

Официально артистка была замужем дважды. Первым ее супругом стал коллега Анатолий Васильев. В однокурсника Татьяна Васильева влюбилась с первого взгляда. В их семейной жизни главным добытчиком была актриса. Когда же карьера мужа пошла вверх, их брак начал рушиться.
Звезда рассказывала, что Анатолий Васильев "зазвездился" и начал соревноваться с женой успехом и заработками. Они прожили вместе десять лет, а расстались врагами. Бывшие супруги до сих пор не общаются. Татьяна Васильева называет экс-избранника подкаблучником и тюфяком.
С Георгием Мартиросяном знаменитость тоже не нашла настоящего женского счастья. Их роман с коллегой начался еще во время брака с Анатолием Васильевым. Актер тоже был женат – на артистке Людмиле Аристовой. Влюбленные развелись почти одновременно, но узаконили отношения только на отдыхе в Абхазии. Это произошло после того как их отказались заселять в один номер.
Семейная жизнь была прекрасной, пока Татьяна Васильева. Муж начал ходить от нее налево. Звезда сходила с ума. По ее словам, она знала обо всех романах избранника. Она рассказывала, что Мартиросян закрутил интрижку с актрисой Ириной Розановой.
Когда Татьяна Васильева вывела мужа на чистую воду, Георгий бросил в нее пепельницу, которая разбилась об стену, а осколки застряли у актрисы в руке. "Я, вся окровавленная, поехала в больницу", – поделилась звезда. Развелись они по обоюдному желанию. У артистки есть 43-летний сын Филипп и 35-летняя дочь Елизавета. Дети подарили Татьяне Васильевой четверых внуков: троих – сын, одного – дочь.