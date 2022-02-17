"Кукушка у меня поехала": Зверски избитая мужем Сябитова вывалила секрет

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова публично покаялась в своей недальновидности. Женщина стала жертвой домашнего насилия по личным причинам.

Главная сваха страны Роза Сябитова с удовольствием учит женщин выбирать достойную пару. Благодаря ее наставлениям и поучениям, было сыграно немало свадеб. В работе у звезды море положительного опыта, а вот в своей личной жизни какая-то катастрофа.

Когда теледива была беременна в первом браке, ее муж сношался с любовницей на семейном ложе и испортил постельное белье. Сваха его простила, да только счастье ее было недолгим. Супруг умер очень рано, оставив сваху вдовой.

Прошло много лет, и когда мысли о климаксе стали более навязчивы, Роза Сябитова стала известна на всю страну. Получив славу и признание, женщина чрезмерно повысила самомнение и окунулась в сомнительный роман с агрессивным человеком, который был ее намного моложе.

"Он мне честно сказал: сидел, баб своих бил", — выдала правду звезда. Однако откровения ее не смутили и она вышла замуж за тирана. Сваха думала, что все будет хорошо, ведь она мудрая женщина с психологическим образованием.



Исход оказался печальным. Избранник зверски избивал ее: приходилось вставлять зубы, прятать синяки и кровавые раны. Мужчина считал, что Роза Сябитова должна быть ему благодарна, ведь из-за семейных проблем и изуродованной внешности она получила пиар.

В итоге сваха все-таки одумалась и попрощалась с жестоким возлюбленным. Спустя много лет после разрыва она вывалила секрет. Звезда объяснила, почему сразу не разглядела нутро второго мужа.

"Кукушка у меня поехала. Мне показалось, что я-то Сябитова, я же все знаю. Да еще и книги начала писать. Ну я же вся такая-растакая", — призналась ведущая шоу "Давай поженимся!".