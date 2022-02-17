На заваленной могиле Мягкова не обнаружили памятника

Поклонники обеспокоены происходящим на могиле советского артиста Андрея Мягкова.

Народный артист РСФСР, звезда картин "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман" Андрей Мягков умер в феврале прошлого года. У актера была сердечная недостаточность. Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище.

Сейчас могила актера поражает и удивляет некоторых поклонников. Хоть она и ухожена, но уж больно скромна. На ней всего несколько неярких букетов искусственных цветов. Само захоронение завалено снегом. При этом никаких памятников на могиле нет.

Андрей Мягков покоится рядом со своей единственной женой Анастасией Вознесенской, которая скончалась меньше чем через год после ухода мужа.

Вместо роскошных памятников, достойных звезд советской киноиндустрии, поклонники видят на могиле Мягкова и его жены обычные деревянные кресты с черно-белыми снимками актеров, пишет Пятый канал.

Обычно по традиции памятник ставят на могиле спустя год после смерти человека. Возможно, совсем скоро и на могиле Мягкова он появится.

Напомним, Мягков и его жена прожили в браке 60 лет. Детей у пары так и не родилось. Всю жизнь актер и актриса посвятили кино. После ухода с экранов актер писал книги. У Андрея Мягкова живы двое племянников, а у Вознесенской две сестры.