"Просто радуешься": Схватившаяся за стакан разведенка Лазарева показала важного мужчину

Татьяна Лазарева поделилась с поклонниками своим мнением о разнице в возрасте.

Артистка на протяжении 23 лет была замужем за Михаилом Шацем, но их союз не выдержал проверки временем и распался. Татьяна лишилась работы, переехала в Испанию и прошла курс лечения у психотерапевта, после чего и подала на развод. Теперь свободная и умиротворенная юмористка активно развивает свои социальные сети.

Лазарева опубликовала пост, в котором высказала свои мысли о разнице в возрасте. На такие размышления ее натолкнул концерт Максима Леонидова. Она показала фото своего давнего друга и важного мужчины, отметив, что он в отличной форме.

"Отношение к возрасту поменялось совершенно! Если нам в 25 лет казалось, что в это время уже не живут, то сейчас ты не обращаешь на это никакого внимания и просто радуешься за то как твой друг прекрасно выглядит, в какой он форме и как он заражает своей жизнью людей", – отметила Татьяна.

Ранее Татьяна Лазарева поделилась с подписчиками новым увлечением. Артистка стала часто ходить по барам, чтобы приятно провести время и послушать музыку. Поклонники стали бурно обсуждать музыкальные предпочтения, но нашлись и те, кто стал переживать за схватившуюся за стакан Лазареву.