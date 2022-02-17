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Шоу-бизнес
"На этом все": Сраженный страшным недугом Соседов поставил точку

"На этом все": Сраженный страшным недугом Соседов поставил точку

Сергей Соседов продолжает работать, несмотря на тяжелую болезнь.
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Недавно музыкальный критик рассказал о неизлечимой болезни, которая настигает его каждый год и не дает покоя по несколько недель. Судя по описанию, у Сергея тяжелая сезонная аллергия, обостряющаяся в весенний период. "Дышать невозможно, горло болит, нос не отпускал. Я пил таблетки, но казалось, что они еще больше продуцировали белесую вязкую неприятную массу", – пожаловался Соседов.

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Однако, несмотря на обострение недуга, журналист продолжает работать и не отказывает от проектов, хотя и признается, что в такие периоды может только лежать и принимать лекарства. Кстати, Сергей еще успел переболеть коронавирусом, который скрылся за симптомами хронической болезни. Позже у Соседова обнаружили антитела.

Отбросив все мысли о болезнях, критик вернулся к прямым обязанностям. Он вступил в полемику с Иосифом Пригожиным на тему конкурса "Евровидение". Журналист заявил, что не считает его каким-то серьезным музыкальным состязанием, а лишь способом показать тенденции в музыке.

"Не надо рассматривать "Евровидение" как какую-то площадку для успеха. Да, вы можете показать себя, свои таланты, ваше понимание современной музыки на данном этапе, но на этом все", – высказался критик.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 17 февраля 2022, 15:26 Источник: Blitz ✓ Надежный источник
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