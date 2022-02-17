"Еще одна Волочкова!": Севшая в раскоряку Ковальчук сверкнула интимным бугорком

Певица Юлия Ковальчук заработала на еду, раздвигая ноги.

Экс-участница "Блестящих" Юлия Ковальчук следит за фигурой и опасается лишних килограммов. Чтобы держать себя в тонусе, знаменитость посвящает время кардиотренировкам и занятиям по растяжке.

Результаты впечатляющие — недавно поп-дива села в раскоряку на шпагат и сняла себя в зеркале. В кадре она сверкнула интимным бугорком и довольно улыбнулась.

Изнурительные упражнения она расценивает как плату за поедание калорийных блюд. "Сегодня заработала на пироженку", — поделилась подробностями Юлия Ковальчук.

Увидев снимок из спортивного зала, где артистка хвастается промежностью, народ вспомнил известную балерину. Недаром Анастасию Волочкову называют королевой шпагата.

"Перед всеми так раздвигаешь?", "Очень красивые ножки", "Еще одна Волочкова!", "Сумасшедшая женщина", — написали пользователи Сети Юлии Ковальчук.

Напомним, певица замужем за коллегой — Алексеем Чумаковым. Официальный брак длится уже более восьми лет, до этого артисты долго не решались узаконить любовную связь. Годовщину супруги отмечали романтично — на яхте в жарких объятиях. Оба светились от счастья.

Как писали "Дни.ру", Алексей Чумаков заглядывается на других женщин и рассматривает их пятые точки. Юлия Ковальчук не видит в этом ничего предосудительного.