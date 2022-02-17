Беспорядочные сексуальные связи: Новые подробности о загремевшем в психушку Николаеве

Психолог Ирина Барбат проанализировала состояние Валерия Николаева.

На днях стало известно, что попавшему в аварию Валерию Николаеву поставили страшный диагноз – биполярное расстройство. Многие коллеги актера уже высказались на этот счет.

"Биполярное расстройство – это заболевание, при котором характерна смена настроения: от повышенного до депрессивного. В чем же суть? В том, что человек пребывает в двух крайностях. Первая – в очень приподнятом настроении, которое можно сравнить с эйфорией,, когда весь мир как в розовых очках; отсутствие потребности во сне (человек может поспать час-два); склонен к беспорядочным сексуальным связям; полон безумных планов, которые не доводит до конца никогда; склонен к необоснованным и спонтанным денежным тратам. В маниакальном состоянии человек не замечает проблемы. Это состояние ему нравится, поэтому он не обращается за помощью. Если и попадает в клинику, то благодаря близким людям, которые четко видят странность поведения. Вторая – в депрессивном состоянии, для которого характерно следующее: весь мир черный; полная апатия ко всему; нежелание жить; потеря сна и аппетита; суицидальные мысли. В этом состоянии больные и попадают в клинику чаще всего", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Ирина Барбат.

Психолог раскрыл новые подробности и рассказал, можно ли избавиться от такого заболевания. Оказывается, при отсутствии лечения все может зайти слишком далеко.

"Врач подбирает соответствующее медикаментозное лечение, направленное на стабилизацию работы выработки гормонов, на уравновешивание процессов возбуждения и торможения. После снятия острого состояния, к лечению подключают психотерапию. Если биполярное расстройство не лечить, то история может закончиться плачевно", – подытожил эксперт.