"Вставляет палки в колеса": кому нужно золото сдавшей Валиевой

Ада Комракова изучила натальную карту Камилы Валиевой и рассказала, что сейчас творится в ее жизни.

На Камилу Валиеву свалилось огромное количество внимания из-за допинг-скандала, в который она попала. Такого не ожидал никто. Поклонники внимательно следили за тренировками российских фигуристок и пришли в шок, когда узнали, что в крови 15-летней спортсменки нашли запрещенный препарат.

Не все верят в то, что это правда. Как знаменитые люди, так и подписчики высказывают свое мнение и пытаются понять, кому нужно золото ученицы Этери Тутберидзе.

"На Камилу Валиеву оказывается огромное давление, главной целью которого является сместить ее с почетного пьедестала. Ее яркое Солнце на Северном узле и сильный Юпитер в Рыбах делают из нее главную претендентку на золото. И все это понимают. Она испытывает невероятный стресс, но при этом ее бойцовские качества добавляют ей сил бороться и закаляют в бою! Камила – не только талантливая спортсменка, но и сильная духом личность. Все происходящее – политические игры, жертвой которых стала Камила из-за квадратуры натального Юпитера к Сатурну в карте рождения, что вставляет палки в колеса и осложняет путь к признанию заслуг и получению наград", – дала ответ Ада Комракова.

Астролог попытался разобраться, что творится на душе у титулованной фигуристки. Кажется, несмотря на давление, сейчас девушка чувствует себя чуть лучше, чем в самом начале конфликта.

"В настоящий момент транзитный Северный узел идет соединением по ее сильной Венере в Тельце, поэтому победит талант, грация и красота! Нас ждут очень зрелищные выступления! Пожелаем ей удачи!" – подытожил эксперт.