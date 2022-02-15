Появившуюся на сцене Цымбалюк-Романовскую облизали с ног до головы

Музыкальный критик Павел Рудченко высоко оценил вокальные данные Виталины Цымбалюк-Романовской.

За жизнью Виталины Цымбалюк-Романовской следят многие. Пианистка часто привлекает внимание публики. Например, из последнего – звезда начала петь. Она уже несколько раз выходила на сцену и удивляла публику.

Павел Рудченко, как и многие россияне, остался доволен услышанным. Он похвалил начинающую певицу, но не смог промолчать и не указать на некоторые ошибки красотки.

"Виталина чувствует интонацию в музыке. Все-таки она пианистка и у нее музыкальное образование, поэтому в ноты она попадать может. Другое дело, что голос надо распевать. Услышав этот фрагмент с Димой Нестеровым, он все-таки больше держит, скажем так, мелодическую линию, где Виталина больше поет обрывисто. То есть она берет какие-то нотки, но не пропевает. А песня, она более мелодичная", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" музыкальный критик.

Эксперт также сравнил творчество блондинки с карьерой Ольги Бузовой. Напомним, что экс-ведущая и участница "Дома-2" взяла в руки микрофон после громкого развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

"Сказать в целом, если у нас Ольга Бузова, не имеющая ни образования, ни слуха, и то запела. То в принципе, почему бы ей (Виталине – Прим. ред.) тоже не петь. Другой вопрос, что по репертуару ей больше предложил бы исполнять какие-то более отрывистые попсовые произведения, чем романсоподобные и мелодичные, потому как именно в мелодии ей нужно работать над постановкой вокала", – подытожил Павел.