"Какое счастье!": Беременная победительница "Голоса" похвасталась огромным животом

В 2012 году Дина Гарипова прославилась на всю страну. Девушка покорила жюри шоу "Голос" вокальными данными и вырвала у соперников победу. Талантливая красавица добилась успеха на музыкальном поприще, получила звание заслуженной артистки Татарстана, а теперь заботится о продолжении рода.
Знаменитость вышла замуж около семи лет назад. Супругом звезды стал Равиль Бикмухаметов — непубличный человек, не имеющий отношения к сцене. Общего ребенка у пары не появилось, но это совсем скоро изменится. В День святого Валентина певица ошарашила народ громкой новостью.
30-летняя брюнетка заявила о беременности в инстаграм-аккаунте. Звезда шоу "Голос" похвасталась кадрами, на которых предстала с огромным животом в обтягивающем платье. Артистка отметила, что вот-вот в ее жизни произойдут перемены.
Пользователи Сети были очарованы душевными снимками будущей матери. Дина Гарипова приняла множество поздравлений. Фанаты порадовались за девушку и оставили теплые заметки в комментариях к публикации.
"Какое счастье!", "Как же прекрасно!", "Мурашки по телу", "Диночка, это очень здорово!", "Правильное решение", "Вы очень красивая", "Вам так идет!", "Берегите себя, свое здоровье", — написали победительнице шоу "Голос".