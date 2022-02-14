"Обалдеть!": Полуголая Шнурова оседлала мускулистого любовника

Бывшая жена скандального музыканта Матильда Шнурова больше не скрывает новый роман. Светская львица вступила в отношения со звездой шоу "Холостяк" Антоном Криворотовым. Также он известен как талантливый стоматолог. В День всех влюбленных медик не постеснялся посвятить возлюбленной трогательный пост в соцсети.
Свежая публикация в инстаграм-аккаунте мужчины всполошила россиян. Он сообщил, что обожает смех своей избранницы, а также показал интригующие кадры с ненаглядной красоткой.
В частности, народу понравился снимок, на котором полуголая Матильда Шнурова оседлала мускулистого любовника. Облачившись в бикини, звезда взгромоздилась на партнера и повисла на его паху.
Поклонники бурно отреагировали на резвые игры парочки. Многие не ожидали от влюбленных такого бурного выражения чувств. "Да ну, обалдеть!", "Боже, какие красивые и талантливые", "Будьте счастливы!", "Вот это прикол, конечно", "Гармоничные! Классные!" — выразились пользователи Сети.
Напомним, Матильда Шнурова и Антон Криворотов, по слухам, вместе только два месяца. Их знакомство завязалось в прошлом году на выставке современного искусства. Сейчас брюнетка проводит время с бойфрендом в США, окончательно вытесняя из сердца Сергея Шнурова.