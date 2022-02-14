"Хоронить будут позже": тело умершей Брик не могут предать земле

Звезда фильма "Географ глобус пропил" и сериала "Оттепель" Евгения Брик скончалась 10 февраля в Америке. До сих пор ее тело не могут предать земле, хотя прошло немало времени и оно разлагается.
Во-первых, актрису хотят кремировать. Во-вторых, упокоение планируется в России. Сначала в Лос-Анджелесе проведут траурную церемонию и сожгут останки. "Хоронить будут позже в Москве", — сообщают СМИ.
По данным источника, прощание с Евгенией Брик в Калифорнии будет малочисленным. Когда именно состоятся похороны звезды на родине, пока не известно. Супруг покойной Валерий Тодоровский еще находится в США, он пропал из поля зрения российских журналистов после чудовищной трагедии.
Напомним, усопшая знаменитость скрывала тяжелую болезнь от общественности. Об онкологии знали только самые близкие. Для многих коллег смерть артистки была шоком. Максима Виторгана и вовсе "как оглушили".
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Евгения Брик оставила маленькую дочь. Ей так и не сообщили о приключившейся беде. Просто 12-летняя Зоя — очень впечатлительный и эмоциональный ребенок, ее реакция на горе совершенно непредсказуема. Родные боятся, что девочка воспримет уход матери слишком тяжело, поэтому не решаются выдать ей горькую правду.