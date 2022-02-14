"Какая вульгарщина": скрючившуюся буквой зю Мельникову жестко осадили

Дарья Мельникова предстала перед подписчиками в весьма откровенном образе.

Многие привыкли видеть Дарью Мельникову в рол пацанки из сериала "Папины дочки". Однако актриса давно уже выросла и стала сниматься в более серьезных и порой даже откровенных картинах. Также артистка нередко участвует в откровенных фотосессиях, в которых демонстрирует свою женственность и сексуальность.

Накануне в своем "Инстаграм" Дарья опубликовала кадры с прошедшей фотосессии. На черно-белых снимках девушка позирует в кожаных сапогах на каблуке, кожаном пальто и полупрозрачном боди. Актриса принимала необычные позы: выгибалась, скрючивалась, поднимала ноги.

Поклонники артистки с восторгом восприняли новые снимки звезды. "Очень крутые кадры и сапоги!", "Вооу, прям вау", "Какая красотка у меня в ленте", "Ты потрясающе крутая девочка! Обнимая", "Очень классные фотки! Замечательная", "Прекрасная Дарья", "Кто учит так круто позировать, Дарья супер", "Соблазнительные ножки", "Красивая фотосессия", – написали фанаты.

Однако некоторые посчитали, что актриса выглядит слишком вульгарно. "Это что еще за обнаженка? Вы же мать!", "С люстры и голой будет тоже креативно", "А вы не подумали, что вашим сыновьям, когда они вырастут, будет очень стыдно за эти фотки?, "Какая вульгарщина", "Буквой зю".