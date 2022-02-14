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Шоу-бизнес
Духовное завещание: обнародовано видео с пронзительными прощальными словами Кириенко

Духовное завещание: обнародовано видео с пронзительными прощальными словами Кириенко

Во вторник, 15 февраля, в столичном Доме кино простятся с Зинаидой Кириенко. Народная артистка Советского Союза, любимая ученица Сергея Герасимова, обожаемая всеми Наталья из "Тихого Дона", она считалась одной из самых красивых актрис советского кино. Даже в 88 лет звезда оставалась полной оптимизма, бодрости и энергии.
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В сентябре 2021 года Зинаида Кириенко cтала почетной гостьей Открытого фестиваля театра и кино "Амурская осень". Там актрису наградили призом мэра Благовещенска "За выдающийся вклад в профессию". В этом прекрасном городе Зинаида Михайловна была четыре раз. И тогда, полгода назад, была уверена, что прилетит снова. Но у судьбы, увы, были иные планы. Тот визит оказался последним.

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На банкете по случаю закрытия фестиваля Зинаида Кириенко вышла на сцену со своеобразным духовным завещанием. "Мы тоже были юные, молодые, шустрые, любили, танцевали, пели заразительные песни, – рассказала актриса. – Молодость – это прекрасный момент, которым надо пользоваться. А сейчас я уже нахожусь в совершенном возрасте, привыкнуть к которому не могу сама. Но у меня есть огромное продолжение, включая правнучек и правнука".

Судьба наследников звезду очень тревожила. "Мы, взрослые люди, должны подумать о том, как дальше жить, как будут расти наши дети, – призвала актриса. – Подумать о том, что готовит нам и наше государство, и мы, его созидатели. Я часто смотрю политические шоу, хотя они и не всегда отвечают моим желаниям. Нам надо думать о будущем, а настоящее и так с нами". После этих слов звезда исполнила красивую песню с символичным названием "Вот и выросли внуки"...

Напомним, несколько дней назад актриса попала в больницу с коронавирусной инфекцией. При этом ряд источников утверждал, что артистка потеряла сознание и в таком состоянии была госпитализирована из квартиры в 1-м Гончарном переулке в больницу им. Филатова. Сообщалось, что звезда перенесла геморрагический инсульт и была частично парализована, причем ее состояние осложняло онкологическое заболевание. 12 февраля ее сердце остановилось...

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Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Автор: 14 февраля 2022, 14:17
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