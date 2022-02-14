Духовное завещание: обнародовано видео с пронзительными прощальными словами Кириенко

Во вторник, 15 февраля, в столичном Доме кино простятся с Зинаидой Кириенко. Народная артистка Советского Союза, любимая ученица Сергея Герасимова, обожаемая всеми Наталья из "Тихого Дона", она считалась одной из самых красивых актрис советского кино. Даже в 88 лет звезда оставалась полной оптимизма, бодрости и энергии.

В сентябре 2021 года Зинаида Кириенко cтала почетной гостьей Открытого фестиваля театра и кино "Амурская осень". Там актрису наградили призом мэра Благовещенска "За выдающийся вклад в профессию". В этом прекрасном городе Зинаида Михайловна была четыре раз. И тогда, полгода назад, была уверена, что прилетит снова. Но у судьбы, увы, были иные планы. Тот визит оказался последним.

На банкете по случаю закрытия фестиваля Зинаида Кириенко вышла на сцену со своеобразным духовным завещанием. "Мы тоже были юные, молодые, шустрые, любили, танцевали, пели заразительные песни, – рассказала актриса. – Молодость – это прекрасный момент, которым надо пользоваться. А сейчас я уже нахожусь в совершенном возрасте, привыкнуть к которому не могу сама. Но у меня есть огромное продолжение, включая правнучек и правнука".

Судьба наследников звезду очень тревожила. "Мы, взрослые люди, должны подумать о том, как дальше жить, как будут расти наши дети, – призвала актриса. – Подумать о том, что готовит нам и наше государство, и мы, его созидатели. Я часто смотрю политические шоу, хотя они и не всегда отвечают моим желаниям. Нам надо думать о будущем, а настоящее и так с нами". После этих слов звезда исполнила красивую песню с символичным названием "Вот и выросли внуки"...

Напомним, несколько дней назад актриса попала в больницу с коронавирусной инфекцией. При этом ряд источников утверждал, что артистка потеряла сознание и в таком состоянии была госпитализирована из квартиры в 1-м Гончарном переулке в больницу им. Филатова. Сообщалось, что звезда перенесла геморрагический инсульт и была частично парализована, причем ее состояние осложняло онкологическое заболевание. 12 февраля ее сердце остановилось...