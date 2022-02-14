Юлия Ауг столкнулась с акулой на отдыхе

Юлия Ауг поделилась с подписчиками ярким впечатлением, которое произошло с ней на отдыхе.

Юлии Ауг очень полюбились Мальдивы, она ездила туда в прошлом году, а в этом решила вернуться вновь. По словам артистки, она ощущает себя в раю, когда отдыхает на островах. Даже немного мрачные восходы не портят настроение актрисы.

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Недавно в своем "Инстаграм" женщина поделилась ярким впечатлением от отдыха. Юлия поведала, что утром сосед разбудил всех криком. Оказалось, к берегу подплыла акула. Актриса сразу же побежала смотреть на рыбу. По признанию Ауг, акула оказалась небольшой и рыжей. Это была акула-нянька. Такие рыбы в принципе безопасны для людей, так как не нападают, если их специально не провоцировать на агрессию.

Кстати, год назад Юлия чувствовала настоящую вину перед отпуском. Ей казалось, что она не должна ехать на море, так как за время отсутствия о ней забудут и перестанут приглашать сниматься в кино. Она призналась, что перед вылетом ее одолела настоящая паническая атака. Так, женщина плакала и даже теряла сознание. Однако артистка зря переживала, ведь на сегодняшний момент она является очень популярной. Многие режиссеры хотят с ней работать и часто приглашают сниматься. Так, Юлия сейчас участвует сразу в нескольких проектах.