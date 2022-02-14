"Моя сладенькая": Задойнов из "Дома-2" показал новую любовь

Александр Задойнов показал подписчикам новорожденную дочь.

Недавно в жизни экс-участников "Дома-2" произошло счастливое – Ксения Задойнова родила ребенка. Счастливый отец уже встретил членов семьи из роддома. При этом сделал он это в торжественной форме. Так, он подарил жене огромный букет и украсил машину. В свое микроблоге он поделился радостным известием с поклонниками. "Моя сладенькая", – написал он, выложив фотографию, на которой он держит на руках новорожденную. Можно быть уверенным, что девочка – новая любовь Александра.

Напомним, что для пары этот ребенок первый. Однако у Задойного уже есть две дочери, однак их которых родилась от Элины Камирен, с которой бывший участник "Дома-2" познакомился на проекте. Кстати, видимо, экс-супруги смогли наладить отношения после нескольких лет ссор из-за алиментов. Элина поздравила бывшего возлюбленного в прибавлением.

Напомним, что о беременности Ксении публика узнала не сразу. Женщина долго скрывала свое положение, так как боялась сглазить. Только в третьем триместре женщина объявила поклонником радостную новость. Зато потом блогерша активно начала рассказывать, как проходит ее беременность, делиться моментами и спрашивать советов у подписчиков. После родов Задойнова призналась, что чувствует себя самой счастливой. Уже через несколько дней после появления малышки на свет новоиспеченная мама показала ее фолловерам.