Шокировавшей огромной грудью Утяшевой пришлось оставить малыша из-за проблем

Спортсменка поделилась с подписчиками своего блога историей о том, как ей пришлось оставить своего малыша. Ляйсан с семьей летала в Эмираты, а ее малышка-собачка осталась в Москве. Питомец в доме недавно, но взять ее с собой не получилось, так как по закону страны животных нужно перевозить в багажном отделении. Утяшева не решилась на такой шаг, поэтому собачка ждала семью дома.
Ляйсан опубликовала фото с любимицей, под которой рассказала о трудностях перевоза животных. "Долгожданная встреча с Лапочкой-дочкой (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала гимнастка. Она поделилась, что снимки с их первой с питомицей совместной фотосессии.
Подписчики пришли в восторг от милых снимков. "Повезло Паше, такая милая жена!", "Сколько искренней радости в глазах", "Отличная собаня", "Красавицы девочки! Ура снова вместе", "Самая прекрасная женщина", "Конечно это ужас в багажном отделении сами пусть там летят! Правильно, что у бабушки", "Вы с годами только краше стали", "Хорошенькие какие", – написали комментаторы.
Ранее Ляйсан Утяшева шокировала архивным снимком. Гимнастка показала фото во время беременности, когда сильно располнела. Подписчики пришли в шок от огромной груди спортсменки, которая сильно увеличилась из-за гормональной перестройки организма.