Сравнившая себя с Дженнифер Лопес Орлова взвыла от страданий

Артистка активно ведет свои социальные сети и рассказывает в них подписчикам даже о личном. На этот раз Ольга решила рассказать о страданиях, которые приносит ей сезонная болезнь. У Орловой из-за аллергии развивается поллиноз, ведущая поинтересовалась, есть ли среди ее подписчиков те, кто тоже болеет этим недугом и как справляются.
На днях Ольга сделала громкое заявление. Она сравнила себя с голливудской звездой Дженнифер Лопес, обвинив ее в плагиате. Орлова опубликовала коллаж, на котором они с артисткой выглядят практически одинаково. Знаменитость заявила, что не копировала образ Лопес и поинтересовалась, пишут ли ей в комментариях про сходство с Орловой.
Поклонники бурно отреагировали на такое громкое заявление, кто-то поддержал Ольгу, отметив, что за рубежом не знают российских артистов, другие возмутились наглости и порекомендовали артистке быть скромнее.
Ранее артистка показала лохматого красавца в своей постели. Ольга Орлова является большой любительницей животных, у нее в доме четыре собаки, которых она безумно любит. Один из питомцев по случайности оказался в кровати с Ольгой, вместо ее новоиспеченного тайного мужа.