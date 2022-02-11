Что скрывается за декольте 12-летней дочери Брежневой

Блогер Лена Карттс проанализировала откровенный наряд дочери Веры Брежневой.

Дочь Веры Брежневой сильно удивила народ. Девочке всего 12 лет, но она уже балует себя открытыми нарядами и не стесняется появляться в таком видео на людях. Так, красотка надела голубое платье с декольте. Ее смелый образ попал на видео в "Инстаграме".

Не все пришли в восторг от такого внешнего вида наследницы знаменитой певицы. Нашлись и те, кто раскритиковал не только девочку, но и ее звездную родительницу. Дело в том, что некоторые поклонники посчитали, что такая одежда дочери артистки еще не по возрасту.

"Увидела недавно в социальных сетях 12-летнюю дочь Веры Брежневой. Очень красивый наряд, молодец! Все элегантно и достаточно стильно. Не понимаю, почему вызвало бурю эмоций у других людей, но я, как мама, не вижу здесь ничего из ряда вон выходящего. Наверняка видно, что девочка была где-то на мероприятии и такой наряд считаю абсолютно не вызывающим", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Лена Карттс.

Блогер стал размышлять, для чего знаменитой семье нужные такие дерзкие эксперименты с внешним видом. Эксперт предположил, что за этим стоит.

"Я считаю, что каждый родитель сам выставляет рамки дозволенного. Давайте вспомним, что Вера всегда любила яркие наряды и удивляла общественность. Может быть, она готовит ребенка в модельный бизнес, но за этим точно скрывается личная мотивация. И я считаю, в целом, ничего зазорного в этом нет", – подытожила Карттс.