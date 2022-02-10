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Шоу-бизнес
Вот это шар! Беременную жену Макаревича раздуло до безобразия

Вот это шар! Беременную жену Макаревича раздуло до безобразия

68-летний Андрей Макаревич готовится стать отцом в четвертый раз. С его супругой происходят поразительные изменения.
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Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич счастлив в браке с 37-летней Эйнат Кляйн. В конце прошлого года стало известно, что парочка находится в предвкушении грандиозного события. Супруги зачали новую жизнь и теперь ждут, когда ребенок появится на свет.

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 Андрей Вадимович Макаревич

Андрей Вадимович Макаревич музыкант

Для артиста малыш будет четвертым, а для его избранницы только первым. Влюбленные не афишируют семейные обстоятельства, поэтому о сроке беременности Эйнат Кляйн ничего не известно. Пол ребенка, по слухам, мужской. Однако эта информация не подтверждена официально.

В инстаграм-аккаунте жена Андрея Макаревича публикует свои фото, где хорошо заметно, как стройная брюнетка превратилась в массивную даму с огромным животом. На свежем снимке беременная предстала в ярко-голубой объемной рубашке и куртке, которая вряд ли сейчас на ней застегивается.

Брюнетку, грубо говоря, раздуло до безобразия. Визуально ее живот напоминает большой шар. У женщины тонкие щиколотки и стройные бедра, поэтому "интересное положение" заметно невооруженным глазом.

Как писали "Дни.ру", Андрей Макаревич душевно поблагодарил журналистов за поздравления по поводу ребенка. Артист заявил, что раньше времени не будет давать комментариев на тему дитя. Нужно дождаться, когда чадо родится.


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 февраля 2022, 17:00 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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