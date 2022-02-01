Молодая жена Цекало выставила напоказ голые ягодицы

Новая спутница жизни известного российского продюсера обладает роскошными формами и не стесняется демонстрировать их на странице своего инстаграм-аккаунта, за счет чего аудитория женщины постоянно растет. Кроме того, Дарина Эрвин – художница, которая любит изображать обнаженные натуры на своем холсте. Такие рисунки тоже время от времени появляются на странице брюнетки и неизменно привлекают внимание публики.
Накануне Эрвин поделилась в Сторис очередной откровенной работой – судя по всему, своей, впрочем, никакой подписи на рисунке не оказалось. Художница выставила напоказ игривую даму с обнаженной грудью и голыми ягодицами, которая стоит перед распахнутой дверью автомобиля с совершенно обалдевшим водителем внутри. Рисунок получился довольно провокационным – фото опубликовала "ЭГ".
Подписчикам Эрвин пришлась по вкусу эта работа. Кому-то изображение напомнило стиль пин-ап. Другие заговорили о том, что это автопортрет. Сама художница не стала давать пояснений и оставила фолловеров в сомнениях.
Напомним, что Дарина Эрвин и Александр Цекало вместе уже несколько лет. Говорят, что продюсер совершенно потерял голову от сексапильной брюнетки и ради нее даже оставил прежнюю жену – Викторию Галушку и двоих общих детей. Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как сейчас живет брошенная Александром Цекало сестра Веры Брежневой.