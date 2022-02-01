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Шоу-бизнес
Молодая жена Цекало выставила напоказ голые ягодицы

Молодая жена Цекало выставила напоказ голые ягодицы

Избранница Александра Цекало Дарина Эрвин любит провоцировать публику.
прочитано 147 раз

Новая спутница жизни известного российского продюсера обладает роскошными формами и не стесняется демонстрировать их на странице своего инстаграм-аккаунта, за счет чего аудитория женщины постоянно растет. Кроме того, Дарина Эрвин – художница, которая любит изображать обнаженные натуры на своем холсте. Такие рисунки тоже время от времени появляются на странице брюнетки и неизменно привлекают внимание публики.

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Накануне Эрвин поделилась в Сторис очередной откровенной работой – судя по всему, своей, впрочем, никакой подписи на рисунке не оказалось. Художница выставила напоказ игривую даму с обнаженной грудью и голыми ягодицами, которая стоит перед распахнутой дверью автомобиля с совершенно обалдевшим водителем внутри. Рисунок получился довольно провокационным – фото опубликовала "ЭГ".

Подписчикам Эрвин пришлась по вкусу эта работа. Кому-то изображение напомнило стиль пин-ап. Другие заговорили о том, что это автопортрет. Сама художница не стала давать пояснений и оставила фолловеров в сомнениях.

Напомним, что Дарина Эрвин и Александр Цекало вместе уже несколько лет. Говорят, что продюсер совершенно потерял голову от сексапильной брюнетки и ради нее даже оставил прежнюю жену – Викторию Галушку и двоих общих детей. Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как сейчас живет брошенная Александром Цекало сестра Веры Брежневой.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2022, 22:16 Источник: Инстаграм • Требует проверки
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Александр Цекало нашел нового друга

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