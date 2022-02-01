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Шоу-бизнес
Милохин попробовал себя в новой роли: Грандиозные планы

Милохин попробовал себя в новой роли: Грандиозные планы

После покорения льда Даня Милохин неожиданно решил стать звездой сериалов.
прочитано 78 раз

20-летний тиктокер получил роль в проекте телеканала СТС под названием "Классная Катя". Милохину предстоит сыграть старшеклассника по имени Александр Петров, который является самым популярным парнем во всей школе. Партнерами Дани Милохина по сериалу будут такие известные артисты, как Гоша Куценко, Алена Бабенко и другие.

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Эта роль стала актерским дебютом для популярного тиктокера. Съемки уже начались, и Даня сейчас с удовольствием проживает на площадке жизнь своего персонажа. Однако останавливаться на этом Милохин не намерен.

"Кинематограф входит в мои грандиозные планы," – откровенно признался дебютант.

Как сообщил StarHit, одним из заветных желаний молодого артиста является совместная работа с полным тезкой своего героя – актером Александром Петровым. Возможно, этот опыт Милохину еще удастся пережить в будущем.

Стоит отметить, что Даня Милохин давно вышел за пределы соцсетей, в рамках которых был популярен. Блогер уже спел с Николаем Басковым и группой "Мумий Тролль", принял участие в популярнейшем проекте "Ледниковый период", стал лицом нескольких рекламных кампаний, а теперь еще и появится в кино. Судя по всему, продюсер планирует сделать из тиктокера звезду по-настоящему большого масштаба.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что мать-кукушка обвинила брошенного Даню Милохина в игноре.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2022, 21:41 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВитаГость
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Теперь Даня будет со всех утюгов Скоро будет и кино.и секриалах,и оркестре,и певцом Так закрутил Греф своего мальчика.что диву даешься
1

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