"Прыгает с хрена на хрен": Меняющую мужиков Волочкову разделали под орех

На днях светская львица Анастасия Волочкова поставила точку в отношениях с банщиком Сергеем. Парочка успела сказочно отдохнуть в Доминикане, но по возращении в Москву нещадно распалась. Балерина заявила, что избраннику был нужен от нее только пиар, и теперь он останется для нее просто другом.
По поводу расставания артистка написала в "Инстаграм" внушительный текст, приводя несостыкующиеся аргументы. Непонятное поведение звезды раскритиковала в своем блоге Лена Миро, а пользователи Сети разделали балерину под орех, как самую беспорядочную особу.
Многим не понравилось, что Анастасия Волочкова постоянно меняет мужиков, и каждый раз история заканчивается одинаково плохо. Народ решил, что ему виднее, как надо жить светской львице и с кем ей лучше крутить романы.
"Вместо того, чтобы быть просто порядочным человеком и не светить гениталиями, Настя прыгает с хрена на хрен", "С ней на одном поле в туалет сходить стремно", "Странная баба", — едко отметили комментаторы.
Как писали "Дни.ру", после разрыва с любимым Анастасия Волочкова заявила о чувствах к другому. Знаменитости пригляделся 68-летний известный артист. Также балерина разделась для фотосессии, показав на камеру интимные места в нижнем белье.