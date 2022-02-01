Валяющийся в постели с проститутками Сухоруков признался в любви к Пугачевой

На днях в эфире Первого канала вышел сериал "Цыпленок жареный" с народным артистом России Виктором Сухоруковым в главной роли. 70-летний актер сыграл владельца подпольного питейного заведения дядю Колю. Действие сериала происходит в 1921 году в Петрограде во времена расцвета "сухого закона".
Актер Виктор Сухоруков в эфире шоу "Вечерний Ургант" раскрыл детали съемок сериала и признался, что впервые сыграл роль героя-любовника. Раньше он никогда не целовался на камеру, и уж конечно ни разу не становился героем постельных сцен.
"Я главный мафиози, у меня шикарное пальто. Я был так одет безупречно: и носки новые, и трусы. Валяюсь в постели с проститутками", – рассказал Сухоруков.
Актер добавил, что режиссер сериала и по совместительству его давняя приятельница Елена Николаева раскрыла его с новой стороны.
"Узрела во мне потенциал к эротическим сценам и образу денди с толпой любовниц", – отметил Сухоруков.
Когда речь зашла о музыке, Сухоруков неожиданно стал напевать "Позови меня с собой" и признался в любви к Алле Пугачевой. Он добавил, что Примадонна его любимая певица, а особенно он любит композицию "Близкие песни".