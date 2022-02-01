"По пьяни распускает руки": убитую горем Волочкову не смогли спасти

Стас Барецкий рассказал, как пытался вытащить Анастасию Волочкову с Мальдив, пока ее пьяный любовник избивал ее.

Еще недавно казалось, что Анастасия Волочкова нашла "того самого". Каждый день красотка делилась фотографиями и видео с Мальдив, где она отдыхала со своим новым ухажером Сергеем. Блондинка светилась от счастья.

Но все оказалось не так радостно! По словам Стаса Барецкого, балерина была потеряна. Все из-за ужасного отношения ее любовника к ней. Сама экс-прима эту информацию не подтверждала и не опровергала.

"Мы с ней обсуждали этот вопрос! Она у меня спрашивала совета! Мне этот человек сразу не понравился! А Настя любит меня, поэтому она, рыдая в трубку, звонила мне с Мальдив, кричала, что он по пьяни распускает руки! Я не знаю, что делать и как ей помочь!" – не смог протянуть руку подруге Стас Барецкий.

Бывший участник группировки "Ленинград" также честно рассказал о своей личной жизни. Возможно, он скоро станет отцом. Об этом он сам заявил в интервью.

"Она любит меня, но у меня сейчас роман с Берковой! Мы с ней встретились на мероприятии, которое я вел. "Шоу Эпик Файтинг" – это бои фриков! И там была Беркова. У нас с ней была бурная ночь, и вот теперь она беременна от меня. Мы скоро поженимся! По крайней мере, я на это надеюсь. А что касается Насти Волочковой и ее сожителя, я рад, что она меня послушала и ушла от него!" – подытожил шоумен.