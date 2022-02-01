"Желание свести счеты": известный продюсер заявила об отравлении Малахова

Олеся Сазыкина рассказала свою версию недуга Андрея Малахова.

В последнее время не утихают слухи о тяжелой Болезни Андрея Малахова. Телеведущий заметно изменился внешне: поправился, опух. Также пользователи сети отметили, что он начал носить парик. Недавно ситуацию прокомментировал популярный продюсер. По словам Олеси Сазыкиной, телеведущего могли отравить.

Так, он заявила, что ношение парика вряд ли как-то связано с его здоровьем. Она связала это скорее со стремлением телеведущего выглядеть более презентабельно. Ведь в наши дни мужчины не чураются косметологов и активно колют себе ботокс. Женщина уверена, что у Малахова нет никакой смертельной болезни. Однако она все же отметила, что определенные проблемы со здоровьем все-таки имеются.

По признанию продюсера, в организме ведущего шоу "Привет, Андрей!" может быть такое вредное для человека вещество, как ртуть. А ведь известно, что оно крайне токсично. Причем Женщина уверена, что это могло быть дело рук недоброжелателей. По словам Олеси, у шоумена достаточно врагов, поэтому версия отравления не такая уж и глупая, так что полностью исключаться ее не стоит. "Допускаю, что у каких-то людей могло возникнуть желание свести с Андреем Николаевичем счеты", – заявила она.