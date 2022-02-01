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Шоу-бизнес
Роман со взрослым мужиком, деньги от Литвиновой: как живет ставшая мальчиком дочь Ефремова

Роман со взрослым мужиком, деньги от Литвиновой: как живет ставшая мальчиком дочь Ефремова

Сегодня Михаил Ефремов – отец шестерых детей. Однако старшая дочь осужденного актера с недавних пор интересует общественность намного больше, чем остальные его наследники. Ведь теперь Анна Мария – "небинарная трансмаскулинная персона", которая просит называть ее мужским именем.
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Вопреки распространенному мнению, далеко не все наследники российских знаменитостей могут похвастаться жизнью в комфорте и роскоши. А старшая дочь Михаила Ефремова Анна Мария, которая теперь говорит о себе в мужском роде, и вовсе долгое время жила в самом страшном кошмаре. Непростое детство ей обеспечила мать, которая не только регулярно напивалась, но и кидалась на девочку с ножом.

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 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

 Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Ксения Качалина была четвертой женой Михаила Ефремова. Именно она подарила актеру первую дочь, которую назвали Анной Марией. Однако брак затрещал по швам почти сразу после появления на свет наследницы. В итоге Качалина и Ефремов развелись, а дочь осталась с матерью, которая устроила ей несладкую жизнь.

В копилке Анны Марии полно жутких историй о времени, проведенном с родительницей-алкоголичкой. Девушка рассказывала, что мать любила слушать музыку на всю катушку по ночам, много пила и даже набрасывалась на нее с ножом. Наследница Михаила Ефремова не раз становилась жертвой домашнего насилия со стороны мамы и росла почти как Маугли. Последним Качалина, по словам девушки, очень гордилась. Из такой жизни Анну Марию выдернул отец, поселивший ее в отдельной квартире с гувернанткой. Однако тогда она была уже подростком.

Отношения с ровесниками у наследницы актера складывались плохо, а друзей не было и вовсе. К тому же, в ее жизни не было родительской любви. Все это привело к тому, что уже в 15 лет дочь артиста нашла себе 27-летнего бойфренда, с которым познакомилась в Сети. Мужчина оказался интеллигентным и не обидел девушку. Однако теперь Анна Мария называет эти двухлетние отношения травмирующим опытом.

Сегодня наследница Михаила Ефремова просит не обращаться к ней, как к девушке. Несколько лет назад она рассказала, что строит однополые отношения, а позже определила себя как "небинарную трансмаскулинную персону" с местоимением "он". Кроме этого, дочь актера явила миру свое новое имя. Сначала 20-летняя Анна Мария стала Аэмом Тиллмари, а потом – Сергеем. Насколько известно, новоявленный Сергей пока не планирует делать операцию по смене пола, но задумывается о гормональной терапии.

К слову, после того как Михаил Ефремов угодил в тюрьму, его дочь не осталась без присмотра и помощи. Весной прошлого года сообщалось, что квартиру "небинарной трансмаскулинной персоне" оплачивает жена знаменитого родителя, а за карманные расходы отвечает крестная – Рената Литвинова. Прославленная родственница дает Анне Марии 40 тысяч рублей каждый месяц и во многом ей помогает.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2022, 04:04 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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