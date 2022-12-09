Бесстыжая Пегова вывалила на стол туго затянутую сочную грудь

Ирина Пегова является одной из самых ярких актрис современности. За индивидуальность и привлекательные формы звезду обожают миллионы. Заслуженная артистка России является актрисой МХТ им. А. П. Чехова и исполнительницей главных ролей в ряде кассовых кинолент и рейтинговых сериалах. Ей подвластны многие амплуа, но сама артистка предпочитает комедийные роли. Помимо кино и театра Пегова обожает танцы и фигурное катание, чем и занимается активно последние годы.
Из-за активной деятельности Ирина Пегова сильно похудела. Актриса участвовала в проекте "СтарХит" по снижению веса. За три месяца она похудела до 63 кг при росте 155 см. Однако похудение не повлияло на размеры роскошного бюста звезды. Пегова умело пользуется этим и постоянно будоражит умы фанатов откровенными снимками.
Недавно Ирина Пегова снялась в сериале "Царская прививка", в котором предстала в образе императрицы Екатерины II. В исторической ленте Пегова снимается в роскошных нарядах, которые весьма откровенно подчеркивают ее формы.
На кадрах из сериала, опубликованных в Сети, Ирина Пегова в роли императрицы подписывает государственные указы за царским столом. Она вывалила сочную грудь, которая была туго затянута золотым корсетом на шнуровке.